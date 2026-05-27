18 компаний из Нижегородской области стали лучшими экспортерами

Предприятия региона получили награды конкурса «Экспортер года».

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области подвели итоги регионального этапа конкурса «Экспортер года. Сделано в России». Победителями и призерами стали 18 компаний, работающих в самых разных сферах — от промышленности и пищевого производства до выпуска спецтехники и высокотехнологичного оборудования. Награждение прошло на конференции «Онлайн-торговля. Сделано в России», сообщили в пресс-службе областного правительства.

Как рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, участников оценивали по объемам экспортных поставок, географии продаж и развитию международного сотрудничества. По его словам, нижегородские предприятия продолжают активно выходить на зарубежные рынки и расширять присутствие в других странах.

Среди победителей оказались производители мобильных пневмоангаров, геосинтетических материалов, дробильно-сортировочного оборудования, лакокрасочной продукции, пластиковых изделий, спецтехники и пищевой продукции. Товары компаний из Нижегородской области поставляются в Казахстан, Беларусь, Китай, Турцию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Италию, Испанию и ряд других государств.

Победители регионального этапа смогут получить дополнительные баллы на всероссийской премии «Экспортер года. Сделано в России». Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», который реализуется по инициативе президента России Владимир Путин.

Для бизнеса также продолжает работать Центр поддержки экспорта Нижегородской области, где предприятия могут получить консультации по мерам господдержки.

