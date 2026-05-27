Суд МФЦА не будет рассматривать дела об исполнении решений зарубежных арбитражей

Суд Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) 27 мая признал, что не в его юрисдикции находится вопрос о принудительном исполнении решения, вынесенного иностранным арбитражем в отношении лиц, не являющихся участниками этого центра. Новая позиция противоположна подходу, высказанному в приказе того же суда МФЦА по делу «Нафтогаза» против «Газпрома».

Спор связан с тем, что корейская сталелитейная компания Posco Co. Ltd. выдала Национальному центру по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан заем на $25 млн по договору от 5 июля 2013 года. Заемщик не вернул деньги вовремя. Спор рассматривал арбитраж Международной торговой палаты (International Chamber of Commerce, ICC), место разбирательства стороны определили в Цюрихе. В октябре 2022 года арбитры обязали ответчика вернуть долг с процентами. После неудачных попыток привести это решение в исполнение через суд Алматы корейская компания обратилась в суд МФЦА.

Как объяснил в решении судья Руперт Джексон, согласно статьям 13 и 14 закона об учреждении МФЦА юрисдикция его суда ограничена тремя категориями споров: дела между участниками центра, либо связанные с деятельностью на его территории, либо переданные в этот суд по соглашению сторон. В деле Posco ни одно из этих условий не выполняется. Корейская компания ссылалась на другую статью того же закона, где говорится о признании и исполнении арбитражных решений. Но сэр Руперт Джексон счел, что имеются в виду решения не любых арбитражей, а только арбитража МФЦА, выразив «глубочайшее уважение к коллегам-судьям, придерживающимся другой точки зрения».

Судья также отметил, что знает о политической дискуссии по поводу исполнения решения арбитража ICC против «Газпрома» в Казахстане, но не принимал это во внимание и исходил «исключительно из юридических вопросов, которые обсуждались адвокатами перед ним». В итоге требование Posco было отклонено с мотивировкой, что вопросами исполнения в Казахстане иностранных арбитражных решений должны заниматься госсуды страны, а не суд МФЦА.