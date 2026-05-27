Задолженность по зарплате в России выросла на треть за апрель

Суммарная задолженность по зарплате в России достигла на конец апреля 2,9 млрд руб. Это на 35% больше месяц к месяцу и на 94% больше год к году, следует из данных Росстата.
Из этой суммы 55,1% долгов образовались в этом году. 34,2% — в прошлом. Остальная часть — в 2024 году и ранее. Доля работников, перед которыми есть долги, составляет менее 1%. Речь идет о сотрудниках следующих отраслей:
обеспечение электроэнергией, газом и паром, а также кондиционирование воздуха (42,3%);
строительство (22,5%);
обрабатывающие производства (20,4%);
добыча полезных ископаемых (2,8%);
водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов, ликвидация загрязнений (2,7%);
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (2,3%);
научная и техническая деятельность (1,6%).
Долги также имеются перед работниками сфер недвижимости (1,4%), транспортировки и хранения (1,2%), а также торговли и ремонта транспортных средств (1,2%). Доля задолженности в остальных сферах составляет менее 1%.