Задолженность по зарплате в России выросла на треть за апрель

Суммарная задолженность по зарплате в России достигла на конец апреля 2,9 млрд руб. Это на 35% больше месяц к месяцу и на 94% больше год к году, следует из данных Росстата.

Из этой суммы 55,1% долгов образовались в этом году. 34,2% — в прошлом. Остальная часть — в 2024 году и ранее. Доля работников, перед которыми есть долги, составляет менее 1%. Речь идет о сотрудниках следующих отраслей:

обеспечение электроэнергией, газом и паром, а также кондиционирование воздуха (42,3%);

строительство (22,5%);

обрабатывающие производства (20,4%);

добыча полезных ископаемых (2,8%);

водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов, ликвидация загрязнений (2,7%);

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (2,3%);

научная и техническая деятельность (1,6%).

Долги также имеются перед работниками сфер недвижимости (1,4%), транспортировки и хранения (1,2%), а также торговли и ремонта транспортных средств (1,2%). Доля задолженности в остальных сферах составляет менее 1%.