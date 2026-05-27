В Калининградской области в 2025 году выросло производство молока

В Калининградской области в 2025 году произвели 260,3 тыс. тонн молока, что на 7,6% больше, чем годом ранее, и на 48,8% больше, чем в 2016-м. Как сообщает Калининградстат, большая часть молока (75,2%) производится сельскохозяйственными организациями.
«За первый квартал 2026 года в хозяйствах всех категорий Калининградской области произведено 58,9 тыс. тонн молока, на 0,2% меньше, чем в аналогичном периоде 2025 года. Сельскохозяйственные организации произвели 47,6 тыс. тонн молока (80,8% от общего объёма), на 0,3% меньше чем в прошлом году», — добавил Калининградстат.
В прошлом году в регионе произвели 42 тыс. тонн обработанного молока, включая молоко для детского питания, и 3,8 тыс. тонн сливочного масла (+40% по сравнению с 2024 годом).