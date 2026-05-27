Чистая прибыль Газпромбанка выросла в 3,4 раза в первом квартале

Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО в первом квартале составила 64,8 млрд руб. Это в 3,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда показатель был на уровне 19,1 млрд руб., следует из отчетности банка.