Росстат: Задолженность по зарплате в России достигла почти 3 млрд рублей

Задолженность по зарплате в РФ составила 2 879,9 млн рублей, увеличившись на 35% к концу апреля.

Источник: Комсомольская правда

Задолженность по заработной плате в России достигла почти 3 млрд рублей по данным на конец апреля. Это следует из статистики, опубликованной на сайте Росстата.

«На конец апреля 2026 г. суммарная задолженность по заработной плате составила 2 879,9 млн рублей и по сравнению с предыдущим периодом увеличилась на 750,3 млн рублей», — говорится в сообщении.

Согласно статистике, суммарная задолженность зарплаты в России увеличилась к концу месяца на 35%. При этом в годовом выражении рост достиг показателя в 94%. Порядка 55,1% накопленной задолженности образовалась в текущем году, еще 34,2% — в 2025 году. Остальная часть долгов относится к 2024 году и предыдущему периоду.

Наибольшая доля задолженности приходится на зарплаты в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром — 42,3%. Также высокие показатели остаются в строительном секторе и сфере обрабатывающих производств.

Ранее KP.RU сообщал, что инфляция в России в апреле упала почти до нуля. Согласно данным Росстата, цены за месяц в стране выросли всего на 0,14%.