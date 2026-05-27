Росстат: Задолженность по зарплате в России достигла почти 3 млрд рублей

Задолженность по заработной плате в России достигла почти 3 млрд рублей по данным на конец апреля. Это следует из статистики, опубликованной на сайте Росстата.
«На конец апреля 2026 г. суммарная задолженность по заработной плате составила 2 879,9 млн рублей и по сравнению с предыдущим периодом увеличилась на 750,3 млн рублей», — говорится в сообщении.
Согласно статистике, суммарная задолженность зарплаты в России увеличилась к концу месяца на 35%. При этом в годовом выражении рост достиг показателя в 94%. Порядка 55,1% накопленной задолженности образовалась в текущем году, еще 34,2% — в 2025 году. Остальная часть долгов относится к 2024 году и предыдущему периоду.
Наибольшая доля задолженности приходится на зарплаты в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром — 42,3%. Также высокие показатели остаются в строительном секторе и сфере обрабатывающих производств.
