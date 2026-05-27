«Сбер» запустил безопасную цифровую сделку для покупки авто с пробегом у граждан

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. «Сбер» в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» запустил возможность оформления цифровой сделки для покупки и продажи авто с пробегом между частными лицами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка, отметив, что он стал, первым, кто запустил такой сервис на российском рынке.
Дополнительно можно будет проверить машину на юридические ограничения, оформить автокредит и перевести деньги.
«Раньше покупателю автомобиля с пробегом требовалось самостоятельно решить множество задач: проверить автомобиль, найти оптимальный вариант автокредита, подготовить документы и организовать расчеты с продавцом, — отметил банк. — Новый сервис “Сбера” объединяет все этапы покупки авто в едином цифровом процессе — в нем защищен не только покупатель, но и продавец, который не рискует получить поддельные деньги или отказ банка в переводе после подписания договора».
В банке отметили, что первая сделка по покупке авто с пробегом у частного лица уже осуществлена, скоро сервис станет доступен всем клиентам.
На первом этапе цифровая безопасная сделка доступна при покупке машины в кредит. В приложении пользователь может проверить автомобиль по базам данных на предмет обременений, арестов и залогов. Затем подобрать оптимальные для себя параметры автокредита и оформить его. Продавец, в свою очередь, присоединяется к сделке по приглашению от покупателя, а после подписания договора купли-продажи, шаблон которого автоматически формируется в «Сбербанке онлайн», получает деньги.
Директор дивизиона «Авто» Сбербанка Наталья Русова отметила, что «новый надежный стандарт покупки машины с пробегом гарантирует людям прозрачность, комфорт и отсутствие связанных со сделкой забот».