«Сбер» запустил безопасную цифровую сделку для покупки авто с пробегом у граждан

На первом этапе цифровая безопасная сделка доступна при покупке машины в кредит. В приложении пользователь может проверить автомобиль по базам данных на предмет обременений, арестов и залогов. Затем подобрать оптимальные для себя параметры автокредита и оформить его. Продавец, в свою очередь, присоединяется к сделке по приглашению от покупателя, а после подписания договора купли-продажи, шаблон которого автоматически формируется в «Сбербанке онлайн», получает деньги.