Никитин сообщил о работе РФ и Казахстана над развитием маршрута «Север — Юг»

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Россия и Казахстан прорабатывают вопрос создания совместного российско-казахстанско-туркменского логистического оператора по восточному маршруту международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг». Об этом сообщил «Известиям» министр транспорта РФ Андрей Никитин.
«Казахстан и Россия синхронно снимают административные барьеры и создают благоприятные условия для перевозчиков. Прорабатывается вопрос создания совместного российско казахстанско туркменистанского логистического оператора», — сказал он.
По словам Никитина, также ведется работа по созданию сквозного сервиса перевозки и достижению договоренностей с Казахстаном и Туркменией как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.
Министр также отметил, что Москва и Астана активно работают над увеличением объемов перевозок по восточному маршруту МТК.