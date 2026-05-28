В ГД выразили недоумение в связи с ценами анализов на энцефалит и боррелиоз

Стоимость исследований после укуса клеща нужно снижать, заявил глава комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Стоимость анализов после укуса клеща в России надо снижать, сейчас ценник на эти исследования в частных лабораториях вызывает недоумение. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

Он отметил, что ввести проведение таких анализов в систему ОМС невозможно, поскольку исследование клещей проводят организации, подведомственные Роспотребнадзору.

«Но, конечно, те цены на исследование клещей, которые сейчас мы видим, особенно в частных лабораториях, они вызывают недоумение. Это слишком дорогие анализы», — сказал депутат. По его словам, цену необходимо снижать в целом, а в системе Роспотребнадзора она в принципе должна быть минимальной.

При этом Леонов подчеркнул, что в эндемичных регионах жителям предлагают пройти бесплатную вакцинацию от энцефалита, а от боррелиоза есть эффективное лечение.

