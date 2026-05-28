Россиян предупредили о новых правилах оформления кредитов

Как рассказал в интервью RT вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулёв, новый нормативный предел по ПДН устанавливается на уровне, приближающемся к 30%. При этом сохраняется фундаментальное ограничение: финансовые организации не вправе выдавать новый заём, если совокупная долговая нагрузка физического лица уже превышает 50% от его подтверждённых доходов.
Эксперт акцентировал внимание на проблеме учёта неофициальных доходов. Банковские учреждения при расчёте платёжеспособности клиента не принимают во внимание поступления от фриланса или иной теневой деятельности, если гражданин не зарегистрирован в качестве самозанятого и не может документально подтвердить свои заработки с помощью чеков.
Кроме этого, специалист настоятельно предостерег граждан от оформления кредитных обязательств на своё имя в интересах третьих лиц. Он подчеркнул, что юридическая ответственность поручителя и созаёмщика является солидарной и не уступает по объёму обязательствам основного должника.
При выборе кредитной программы потенциальному заёмщику рекомендуется проводить детальный анализ полной стоимости кредита. Согласно действующим нормам, этот показатель не должен превышать среднерыночное значение, рассчитанное Банком России, более чем на одну треть.
Хрулёв обратил внимание на распространённую маркетинговую практику, при которой рекламируемые процентные ставки существенно отличаются от реальных. Зачастую эта разница формируется за счёт включения в кредитный договор дополнительных услуг, в первую очередь страхования.
В ряде случаев стоимость страхового полиса может быть настолько высока, что она полностью нивелирует финансовую выгоду от пониженной процентной ставки.
Особое внимание эксперт уделил юридическим аспектам заключения договора. Он предупредил, что банки часто используют заранее проставленные галочки в заявлениях-анкетах, соглашая клиента на дополнительные сервисы, такие как смс-информирование или телемедицина.
Заёмщику необходимо самостоятельно снимать эти отметки. Кроме того, пункт о праве банка на уступку прав требования по кредиту третьим лицам (включая коллекторские агентства) регулируется статьёй 12 Федерального закона № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
Клиент может заблокировать такую возможность, выразив своё несогласие в индивидуальных условиях договора.