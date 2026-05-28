В ГД рассказали, где регионам взять деньги на инфраструктуру для СИМ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Денег на обустройство в регионах инфраструктуры для велосипедов и электросамокатов в федеральном бюджете достаточно, можно включить их строительство в различные программы. Об этом рассказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин.
«Денег на велоинфраструктуру в федеральном бюджете достаточно. Проблема не в отсутствии источников, а в нежелании или неумении чиновников работать с существующими механизмами. Можно включить велоинфраструктуру в проект благоустройства двора, реконструкции дороги, туристического маршрута или программы развития малого города», — сказал депутат.
Он напомнил, что правительство РФ ранее обязало регионы до конца 2026 года разработать и утвердить планы развития инфраструктуры для электросамокатов, электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности. «Федеральный центр уже заложил несколько действующих механизмов софинансирования, нужно лишь правильно ими воспользоваться», — подчеркнул Игошин.
По его словам, первая и наиболее доступная возможность получить средства — это национальный проект «Формирование комфортной городской среды». Для этого велоинфраструктуру нужно включить в состав проектов благоустройства общественных пространств или дорог. «Приоритет отдается проектам, которые повышают индекс качества городской среды. И велодорожка это не “развлечение”, а инструмент для выполнения KPI», — отметил Игошин.
Второй источник — программа «Малые города и исторические поселения», продолжил он. В таком случае инфраструктуру для СИМ, по его словам, нужно включить в разрешенные мероприятия: благоустройство общественных территорий, создание пешеходных и туристических маршрутов, условий для спорта и рекреации. Третий канал — нацпроект «Инфраструктура для жизни». «Здесь финансирование распределяется по нормативам — процент нормативных дорог, снижение аварийности. Муниципалитеты обязаны обеспечить софинансирование (как правило, 10−20%) и своевременную реализацию проектов», — указал депутат.
Еще одним источником является нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», где велоинфраструктура выступает как туристические веломаршруты. «Если в регионе есть природные парки, экотропы, кемпинги или дороги к достопримечательностям, туда можно и нужно “пристегивать” веломаршруты. Это создает дополнительные условия для увеличения туристического потока», — заключил парламентарий.