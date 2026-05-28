Топ‑3 региона Дальнего Востока, где посуточная аренда бьёт рекорды

Тройку лидеров по популярности посуточной аренды на Дальнем Востоке, согласно статистике «Авито Путешествий», составили Приморье, Хабаровский край и Бурятия. Эксперты отмечают, что туристическая отрасль Дальнего Востока продолжает расти.
Приморский край оказался абсолютным лидером по числу просмотров объявлений. Регион привлекает путешественников уникальным географическим положением, мягким климатом и удачным стыком азиатской и европейской культур. В 2025 году Приморье уже близко к 4 млн туристических посещений, а в первом квартале 2026 года их число выросло на 18%.
Хабаровский край продемонстрировал высокую конверсию. Регион привлекателен как транзитный хаб благодаря воздушным и железнодорожным воротам всего Дальневосточного макрорегиона. Также активно развиваются рыболовные туры на Амур, исторические маршруты и событийные мероприятия.
Бурятия замыкает тройку лидеров. Турпоток в республику увеличился на 4% в 2025 году. Байкал остаётся главной природной жемчужиной России, а бизнес активно осваивает новые проекты у Иволгинского дацана и древних городищ. Объём платных услуг туристам в республике вырос на 42%, вклад туризма в ВРП составляет 3,7%.
На первый взгляд, Камчатка и Сахалин также интересны туристам, но не вошли в тройку лидеров. Вероятно, это связано с высокой стоимостью логистики и спецификой туристического потока на этих островах.
