Стало известно, когда начнется активное строительство первой АЭС в Казахстане

Официальный представитель Агентства РК по атомной энергии Шынгыс Ильясов сообщил о документах, которые могут подписать во время госвизита президента РФ в Казахстан, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Во время госвизита Владимира Путина Казахстан и Россия могут подписать два межправсоглашения о строительстве первой в Казахстане АЭС. Это документы о самом строительстве АЭС и о финансовой стороне проекта.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что активное строительство первой АЭС в Казахстане начнется в 2027 году — об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Планируется, что АЭС начнет работать в середине 30-х годов, добавил он. «Будем вводить ее поэтапно, блок за блоком, думаю, с промежутком 8−10 месяцев между первым и вторым блоком. Наша задача — к середине 30-х годов завершить этот проект», — заявил он.

