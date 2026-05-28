Стало известно, когда начнется активное строительство первой АЭС в Казахстане

Во время госвизита Владимира Путина Казахстан и Россия могут подписать два межправсоглашения о строительстве первой в Казахстане АЭС. Это документы о самом строительстве АЭС и о финансовой стороне проекта.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что активное строительство первой АЭС в Казахстане начнется в 2027 году — об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.
Планируется, что АЭС начнет работать в середине 30-х годов, добавил он. «Будем вводить ее поэтапно, блок за блоком, думаю, с промежутком 8−10 месяцев между первым и вторым блоком. Наша задача — к середине 30-х годов завершить этот проект», — заявил он.