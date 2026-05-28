Хабаровский судостроительный завод получил заказы после трёхлетнего простоя

Первые заказы после трёхлетнего простоя получил Хабаровский судостроительный завод. Корабелы возводят два дебаркадера — плавучих пристаней для судов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Предприятие, которое еще недавно собирались закрыть, а коллективу со дня на день должны были вручить уведомления об увольнении, перешло в краевую собственность и после трехлетнего перерыва начало работать.
Спасти завод удалось лишь после вмешательства губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. Именно он принял принципиальное решение — забрать предприятие в краевую собственность и сохранить коллектив.
Прошлый собственник, к сожалению, не смог найти путь по спасению завода, обеспечить его загрузкой А вот губернатору удалось разрубить этот гордиев узел.
Сейчас коллектив работает над первым за несколько лет заказом, а на подходе новые проекты на строительство гражданских судов. Привлечь новых заказчиков помогает правительство региона.
«Вести-Хабаровск» подготовили сюжет о заводе, героем которого стал Сергей Мурук, который работает на предприятии 44 года, много лет пришел сюда учеником. За всю жизнь раскроил детали для 70 судов, которые до сих пор на ходу.
У него, как и других членов коллектива, появилась надежда, что завод останется, а их знания и опыт будут востребованы.