Самый звонкий последний звонок: ученики Профклассов. ФМ сделали ещё один шаг во взрослую жизнь

Сейчас впереди у ребят экзамены. Немного волнения, чуть-чуть бессонных ночей. А после экзаменов их ждёт двойной праздник: аттестат и первое в жизни свидетельство о рабочей профессии. В каждом городе — своя специализация. В Назарово и Минусинске ребята получат свидетельство о профессии «Электромонтёр», в Бородино — «Горнорабочий», в Шарыпово — «Слесарь». Но всех их объединяет одно: они знают, что успешную карьеру можно строить не где-то далеко, а дома. На своей земле, рядом с теми, кто в них больше всего верит.