Самый звонкий последний звонок: ученики Профклассов. ФМ сделали ещё один шаг во взрослую жизнь

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Бородино, Назарово, Шарыпово и Минусинске отзвенели последние звонки для учеников Профклассов. ФМ.
За плечами у ребят два незабываемых года, они не только зубрили формулы, но и искали себя в энергетике и угледобыче. Проект профильных классов в городах ответственности СУЭК-Красноярск и СГК уже несколько лет поддерживает Фонд Мельниченко.
В чём секрет Профклассов. ФМ? Всё просто: максимально живое и наглядное знакомство с будущими специальностями. Углублённая математика, физика, химия и сразу погружение в профессии. Ребята ездили на разрезы и электростанции, своими глазами видели, как работает огромная техника, разговаривали с наставниками, — теми, кто каждый день добывает уголь и даёт свет. Это не профориентация в кабинете. Это жизнь.
Поздравлять выпускников пришли те, с кем они за эти два года сдружились — угольщики и энергетики. Вместе они ездили на экскурсии, участвовали в акциях и проектах. Взрослые наставники сегодня по-доброму улыбались, глядя на повзрослевших ребят: ещё немного и некоторые из них станут коллегами.
«Сегодня для вас прозвучит последний звонок, для многих завершится большой школьный путь, — отметил, поздравляя ребят управляющий Бородинским разрезом Александр Константинов. — Но впереди ещё много интересного, увлекательного. Я уверен, что с вашими знаниями, упорством и стремлением к новым высотам, перед вами откроются все двери. Вы сделали первый шаг в мир профессионального образования, и это огромный успех! Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и уверенности в своих силах».
«Я очень рада, что эти два года провела в Профклассе. ФМ, — говорит выпускница шарыповской школы № 1 Евгения Гусева. — Благодаря этому я дважды побывала на “Смене будущего” в Сочи, увидела, как работают настоящие предприятия добычи полезных ископаемых, энергетики, участвовала в разных проектах, встретила много интересных людей!».
Генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева отмечает: «Профклассы. ФМ стали важнейшей частью социальной инфраструктуры регионов. Школьники понимают, что могут построить успешную карьеру в родном городе. Программа даёт ребятам базу, чтобы осознанно выбрать дальнейший маршрут».
«Я выбрал профессию маркшейдера и после девятого класса поступаю в горный техникум, — делится планами выпускник из Бородино Андрей Ершов. — Я очень рад, что в нашей школе появились такие замечательные классы, и благодаря этому я смог определиться с будущей профессией. Маркшейдер — это престижная специальность, очень нужная на предприятии».
«Обучение в этом классе помогло мне определиться с будущей профессией. Я точно выберу техническое направление. Хочу стать инженером», — поделилась своими планами выпускница 11 Профкласса. ФМ гимназии № 9 г. Назарово Софья Зуева.
Сейчас впереди у ребят экзамены. Немного волнения, чуть-чуть бессонных ночей. А после экзаменов их ждёт двойной праздник: аттестат и первое в жизни свидетельство о рабочей профессии. В каждом городе — своя специализация. В Назарово и Минусинске ребята получат свидетельство о профессии «Электромонтёр», в Бородино — «Горнорабочий», в Шарыпово — «Слесарь». Но всех их объединяет одно: они знают, что успешную карьеру можно строить не где-то далеко, а дома. На своей земле, рядом с теми, кто в них больше всего верит.