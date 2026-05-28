Эксперты «Сибирского цемента» приняли участие в мероприятиях, состоявшихся в рамках Медиакубка «Сибирь. ПРО»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Эксперты «Сибирского цемента» приняли участие в мероприятиях, организованных в рамках Медиакубка — профессионального состязания для корреспондентов СМИ, сотрудников пресс-служб, блогеров, которое состоялось в рамках XXI Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь. ПРО».
По итогам предварительного конкурсного отбора на Медиакубок, проходивший в Новосибирске с 18 по 20 мая, пригласили 100 человек. В течение трех дней они посещали образовательные и командно-соревновательные сессии, посвященные актуальным темам — от использования искусственного интеллекта и создания фоторепортажей до управления радиоэфиром, построения информационных кампаний и работы в экстремальных условиях.
Мастер-классы для слушателей из разных регионов Сибири провели заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий, генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких, военкор, преподаватель Военного университета имени князя А. Невского Елена Соколова, другие эксперты. Практические навыки претенденты на Медиакубок оттачивали в мастерских, задания для этих занятий были подготовлены совместно с партнерами конкурса.
Представители «Сибирского цемента» встречали участников мероприятия в мастерской «Стрим с нуля», наставником которой стал журналист, продюсер, заместитель директора Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук по связям с общественностью Антон Веселов. Гостей знакомили со спецификой формата и правилами организации интернет-трансляций в режиме реального времени, затем им ставили задачу провести эфир на 5−7 минут — рассказать о сохранении и укреплении российских духовно-нравственных ценностей в трудовых коллективах холдинга. Кроме того, «Сибирский цемент» обеспечил проведение опроса участников Медиакубка об освещении традиционных ценностей в современных массмедиа.
«Работа с такими темами требует от авторов глубокого погружения, тщательной подготовки, умения брать на себя ответственность. Вместе с тем, на материалы о традиционных ценностях очевиден запрос аудитории, уставшей от сиюминутного развлекательного контента, — подчеркивает директор по связям с общественностью АО “ХК “Сибцем”, член жюри конкурса “Сибирь. ПРО”, кандидат филологических наук Дарья Мартынкина. — Мы предложили участникам Медиакубка представить свои рассуждения о крепких заводских семьях и дружных трудовых династиях, о неравнодушных наставниках и их благодарных учениках, о преданности любимому делу и своей стране, опираясь на деятельность “Сибирского цемента”. Многим журналистам удалось полноценно раскрыть эти темы в динамичном формате стрима. Убеждены, что полученный опыт освещения традиционных ценностей позитивно повлияет на практику работы журналистов и блогеров Сибири”.
По итогам мероприятия АО «ХК “Сибцем” отмечено благодарственным письмом председателя Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации “Сибирское соглашение” Геннадия Гусельникова за поддержку проекта “Медиакубок “Сибирь. ПРО” и профессиональный вклад в организацию и сопровождение работы мастерской “Стрим с нуля”.
Напомним, в рамках XXI Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь. ПРО» компания «Сибирский цемент» поддерживает номинацию «Свой дом». Победа в ней присуждается за материал или серию публикаций о развитии стройиндустрии и жилищного строительства в регионах Сибири. К рассмотрению принимаются работы о возведении доступного жилья с социальной инфраструктурой, расселении аварийного фонда, поддержке индивидуального жилищного строительства. Также принимаются публикации, в которых рассказывается о комплексном развитии территорий; реализации программ реновации жилищного фонда; об успешных практиках благоустройства общественных пространств, придомовых территорий, подъездов и дворовых зон и т.д. Особое внимание будет уделено конкурсным работам, посвященным противодействию незаконному обороту промышленной продукции в РФ.