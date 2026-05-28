Гуменник, Лутчак и солист «Бонда с кнопкой» вошли в рейтинг Forbes «30 до 30»

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Фигурист Петр Гуменник, блогер Максим Лутчак и солист группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин вошли в число лидеров ежегодного рейтинга самых перспективных россиян «30 до 30» по версии Forbes. Рейтинг опубликован на сайте издания.
Всего в рейтинге 10 категорий: «Предприниматели», «Финансы и инвестиции», «Наука и технологии», «Управление», «Спорт и киберспорт», «Социальные практики», «Новые медиа», «Музыка», «Искусство», «Мода и дизайн». В каждой категории Forbes выбрал по три победителя.
Победителями рейтинга стали Артур Романов и Тимофей Черкасов, Руслан Анасов и Марсель Кадыров в категории «Предприниматели»; Дарья Тарасенко, Дарья Теркина и Сергей Бугров в категории «Финансы и инвестиции»; Артур Самигуллин, Никита Матасов и Иван Стельмах в категории «Наука и технологии»; Георгий Зосидзе, Дарья Верещагина-Дарвер и Владимир Абазов в категории «Управление»; Гуменник, Иван Zweih Гогин и Ангелина Мельникова в категории «Спорт и киберспорт»; Татьяна Белова, Мария Романюк и Николай Толпинский в категории «Социальные практики»; Лутчак, Екатерина Касатова, известная как Катя Голден, и Тимур Далгатов в категории «Новые медиа»; Золотухин, Арам Байталов и Лиана Геворкян, а также Михаил Смирнов в категории «Музыка»; Александра Пацаманюк, Ася Заславская и Мила Ершова в категории «Искусство»; Анастасия Селиванова, Марк Родовский и Елена Смирнова в категории «Мода и дизайн».
Гуменнику 24 года. Как напоминает Forbes, он занял шестое место на Олимпийских играх 2026 года в Милане. За выступление на Олимпиаде фигурист получил 344,8 тыс. рублей, а в прошлом сезоне вошел в топ-10 российских фигуристов с самыми большими призовыми с доходом 3,06 млн рублей.
Лутчаку 23 года. Forbes отмечает, что он родом из поселка Новый Мир в Курганской области, в 18 лет переехал в Москву, где получил диплом журналиста. В 2023—2025 годах он работал музыкальным редактором VK, а в 2025 году перешел в креативное агентство Spot Lab. По данным издания, за год число его подписчиков выросло в 10 раз, до 450 тыс.
Золотухину 25 лет. Он родился в Нефтекамске, в 16 лет основал группу «Бонд с кнопкой», которая в 2018 году выпустила первый сингл «Газ». По данным Forbes, к апрелю 2025 года количество ежемесячных слушателей группы на «Яндекс Музыке» превысило 3,7 млн, а трек «Кухни» набрал более 11 млн прослушиваний на Spotify. На 2026 год у группы запланированы концерты, в том числе на московской «ВТБ Арене» и во дворце «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.