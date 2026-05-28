Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярский край более чем вдвое увеличил экспорт рапсового жмыха в Китай

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 1 по 26 мая из Красноярского края в Китай отправили 4,3 тыс. тонн рапсового жмыха.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 1 по 26 мая из Красноярского края в Китай отправили 4,3 тыс. тонн рапсового жмыха.

Инспекторы Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю провели контроль и ветеринарное оформление 129 партий продукции краевых производителей.

Рапсовый жмых соответствует ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортера. Это подтверждено лабораторными исследованиями, которые провели специалисты аккредитованной лаборатории Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

При погрузке нарушений требований действующего законодательства не выявлено. Экспортные поставки осуществлялись автомобильным и железнодорожным транспортом.

Всего с начала 2026 года из Красноярского края в Китай экспортировано 639 партий рапсового жмыха общим весом 25,8 тыс. тонн.

Это более чем в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В 2025 году Россельхознадзор проконтролировал 12 тыс. тонн рапсового жмыха, предназначенного для отправки в Китай.