ТАСС: возможность поездки в РФ с чиновниками из Японии рассматривали 10 компаний

Глава отдела по делами России, Центральной Азии и Кавказа японского экономического ведомства Хидэхико Исии по итогам поездки сообщил журналистам, что на встречах с представителями Минэкономразвития и Минпромторга РФ был сделан «запрос на улучшение условий ведения бизнеса» в России для японских компаний, продолжающих там работу. В то же время Исии подчеркнул, что обсуждений по теме каких-либо новых видов экономического сотрудничества, а также по вопросам, связанным с проектами «Сахалин-1» и «Сахалин-2», в которых сохраняется участие японских компаний, не было.