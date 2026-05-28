ТАСС: возможность поездки в РФ с чиновниками из Японии рассматривали 10 компаний

ТОКИО, 28 мая. /ТАСС/. Представители 10 японских крупных компаний, в том числе в сфере энергетики, рассматривали возможность поездки в Россию вместе с чиновниками Министерства экономики, торговли и промышленности и МИД Японии, которые посетили Москву 26−27 мая. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом подготовки поездки.
По его данным, на этапе подготовки поездки возможность участия на различных уровнях вплоть до генеральных директоров рассматривали компании Mitsui, Mitsubishi, Marubeni, ITOCHU, Mitsui O. S. K. Lines, KOMATSU, Toyo Engineering, Chiyoda, CANON, Iida Group Holdings. Участие в поездке также рассматривали Японский банк для международного сотрудничества и Японская организация развития внешней торговли.
В Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии ТАСС сообщали, что «на части встреч присутствовали представители японских компаний», однако какие именно компании были представлены, не раскрывается. Об участии в поездке в РФ своего представителя корреспонденту ТАСС сообщили также в Японской федерации бизнеса.
Глава отдела по делами России, Центральной Азии и Кавказа японского экономического ведомства Хидэхико Исии по итогам поездки сообщил журналистам, что на встречах с представителями Минэкономразвития и Минпромторга РФ был сделан «запрос на улучшение условий ведения бизнеса» в России для японских компаний, продолжающих там работу. В то же время Исии подчеркнул, что обсуждений по теме каких-либо новых видов экономического сотрудничества, а также по вопросам, связанным с проектами «Сахалин-1» и «Сахалин-2», в которых сохраняется участие японских компаний, не было.
В то же время замглавы европейского департамента МИД Масаки Исикава, также входивший в делегацию, рассказал журналистам, что до российской стороны был доведен тезис о том, что каких-либо изменений в санкционной политике Японии в отношении РФ из-за ситуации на Украине нет. Он подчеркнул, что тема снятия санкций на встречах с российской стороной не поднималась.
Агентство Kyodo ранее сообщало, что в правительстве делают это в расчете на сотрудничество в экономической сфере после окончания конфликта на Украине. При этом на официальном уровне в Токио неоднократно подчеркивали, что целью визита является лишь «защита активов японских компаний» и никакое «новое экономическое сотрудничество» обсуждать не планируется.