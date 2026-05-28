«Эдисон бар» окончательно закроется в Иркутске

«Эдисон бар» закрывается в Иркутске после десяти лет работы. Изначально заведение должно было переехать из центра города в другое помещение, однако на днях стало известно, что этого так и не случится.
— Мы очень долго искали помещение, нам даже это удалось. Но потом осознали, что на это нет ни сил, ни ресурсов. Не вытянем этого физически, не можем влезать в многомиллионные долги, — сказали работники.
Последним днем работы бара станет 31 мая. Напомним, это не единственное заведение, что объявило о закрытии в 2026 году. На днях стало известно, что прекращает свою работу известный бельгийский паб «Бахус». Перед этим свои двери закрыли такие места, как ресторан морской кухни «Мидийное место», китайский ресторан «Орион», рестораны «Русский» и «Гриль Хаус», K-pop-кафе Chicko, бары «Винотека» и Show must go on, а также легендарная кондитерская «Вернисаж».