В Омске банк оштрафовали на 800 тысяч за спам-рассылку

Два дела возбуждены по заявлениям омича, получавшего смс и звонки с рекламой финансовых услуг.

Источник: Om1 Омск

В Омске антимонопольное управление (УФАС) оштрафовало АО «АТБ банк» на 800 тысяч рублей за нарушение законодательства о рекламе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 27 мая 2026 года.

Поводом для проверки стало обращение жителя региона. Омич получил рекламные смс и звонки от сотрудников банка, хотя согласия на получение рекламы он не давал. УФАС сочло фактом «навязывания услуг» отсутствие варианта отказа от рекламных материалов при оформлении вклада. Гражданин, впрочем, оформил такой отказ.

«Два дела в отношении банка были возбуждены по заявлениям омича», — отметили в пресс-службе.

Ранее, в апреле 2026 года, за аналогичное нарушение другой банк был оштрафован на 400 тысяч рублей.

