Эксперт Мартынов: рыбопропромысловый флот должен прийти к серийному строительству

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая. /ТАСС/. Дальневосточный рыбопромысловый флот должен прийти к серийности и единой политики в области строительства — это упростит его работу. Таким мнением на полях Морского конгресса во Владивостоке поделился с ТАСС президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.
«Каждый стремится построить самый современный флот. Но давайте посмотрим дальше — как будет работать инфраструктура обслуживания этого флота? Это очень важно, потому что для каждой компании выстроить собственную инфраструктуру того же транспортно-рефрижераторного флота достаточно сложно. Поэтому должна быть некая единая политика в области строительства. Все-таки я уверен, что мы придем к серийности рыбоперерабатывающего флота. Малотоннажного, среднетоннажного транспортно-рефрижераторного — это будет некая линейка. И вот над этим надо работать», — сказал Мартынов.
По его словам, инициатива должна исходить от самих рыбаков. Выстроить единую систему могли бы крупные предприятия отрасли.
Участники сессии Морского конгресса выразили мнение, что серийность не удешевляет непосредственно строительство флота, однако Мартынов подчеркнул, что основное преимущество кроется в дальнейшей эксплуатации. «Во-первых, станет проще обслуживание флота, судоремонт — одни и те же запчасти будут. Нам кажется, что это несколько упростит работу флота в целом», — добавил Мартынов.
