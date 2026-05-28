Разрабатывается стратегия развития ДНР

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ДНР начали разработку стратегии социально-экономического развития республики до 2042 года и программы стратегического развития до 2030 года.
Эти планы обсудили на XII международном научном форуме «Инновационные перспективы Донбасса», открывшемся сегодня в ДонНТУ. «В рамках конференции пройдет около 60 мероприятий. Практически все направления работы Донбасса на этом форуме будут рассмотрены», — рассказал ректор университета Александр Аноприенко.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
