Донецкая республика планирует вырваться вперёд по развитию экономики

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За пятилетку в ДНР намерены, как минимум, удвоить валовой региональный продукт и поднять его выше среднего по стране.
«Потенциал для этого огромный», — заявил и.о. министра экономического развития республики Дмитрий Краснов в кулуарах XII международного научного форума «Инновационные перспективы Донбасса», открывшемся сегодня в ДонНТУ.
Он рассказал в своем выступлении о разработке стратегии социально-экономического развития ДНР до 2042 года и программы стратегического развития ДНР до 2030 года. Эти документы должны быть подготовлены и утверждены уже до октября.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
