Опыт «Норникеля» по созданию инфраструктуры для газомоторного транспорта в Заполярье представлен в Общественной палате Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В палате экологических организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края состоялся круглый стол на тему использования газомоторного топлива на транспорте. Участники обсудили наработанные в регионе практики, возможности и барьеры использования природного газа на разных видах транспорта.
Актуальность темы подчеркнула первый заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк. По ее словам, вклад автотранспорта в уровень загрязнения существенный, особенно в зимний период и безветрие.
«Соответственно, чем больше на трассах городов региона транспорта на экологических видах топлива, будь то природный газ или электричество, тем лучше состояние атмосферного воздуха. Министерство экологии всегда поддерживает и стимулирует правовыми способами переход на экологические виды топлива», — отметила заместитель министра.
Одной из проблем, препятствующих широкому использованию газомоторной техники, участники круглого стола назвали отсутствие инфраструктуры, но в крае есть положительные примеры, когда к её созданию подключается крупный бизнес. В частности, в Норильске с 2024 года работает автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), построенная компанией «Норникель» в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Генеральный директор АО «Норильсктрансгаз» Марк Шилыковский рассказал, что производительность данной станции до 2400 кубометров в час или 17,8 млн кубометров в год. Этого достаточно, чтобы заправлять до 280 машин в сутки. У станции уже есть реальные потребители в лице автотранспортного управления Заполярного филиала, а также муниципального предприятия «Норильский транспорт». Причем опыт использования газовой техники для производственных и общегородских нужд оказался исключительно положительным и с точки зрения надежности эксплуатации в условиях Крайнего Севера, и с точки зрения экономичности.
«Учитывая высокие мощности имеющейся станции и тот факт, что законодательством Российской Федерации предусмотрена субсидия на приобретение газомоторной техники, мы считаем, что автопарк на данном виде топлива должен расти. При этом речь идет также о частном автотранспорте, массовое переоборудование которого возможно обеспечить за счет освобождения от уплаты транспортного налога владельцев машин на природном газе. Также газомоторная техника может применяться в коммунальной сфере, и потенциал здесь колоссальный. Таким образом, ряд конкретных шагов может привести к существенному улучшению качества атмосферного воздуха и развитию Красноярского края в целом», — сказал, выступая на круглом столе, Марк Шилыковский.
Как подчеркнул председатель палаты экологических организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края Павел Гудовский, опыт Норильска — существенный шаг на пути к газификации транспорта, который можно транслировать и на другие территории края:
«Осталось только создать условия, чтобы населению, бизнесу, коммунальному и муниципальному хозяйству стало выгоднее использовать природный газ, нежели дизель или бензин. Необходимо разработать дополнительные меры стимулирования на уровне органов исполнительной и законодательной власти и заинтересовать как можно больше потребителей. Этот процесс обсуждаем, и Общественная палата готова поддержать инициативы министерства экологии края по улучшению состояния воздуха, поскольку задачи по газификации — глобальные, они стоят на федеральном уровне и исходят напрямую от президента страны».
План мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива в России, включающий в том числе проработку на уровне регионов вопроса об освобождении от уплаты транспортного налога, предусмотрен Распоряжением правительства РФ от 29 августа 2025 года. Льготу в настоящее время уже применяют более чем в 30 субъектах, и это дает свой эффект. Как пример — Ростовская область, которая занимает второе место в стране по развитию рынка газомоторного топлива. Полное освобождение от транспортного налога там продлено до конца 2030 года. В Красноярском крае работа по использованию газомоторного топлива пока находится на начальных этапах, но темпы следует наращивать, отметил вице-спикер Законодательного Собрания региона Дмитрий Свиридов:
«Программа перехода на газ в качестве топлива, безусловно, может быть постепенной и отрабатываться на первых этапах на каком-то одном виде транспорта. У нас уже есть опыт использования газомоторных автобусов, и постепенно линейку видов транспорта следует расширять. Если говорить о льготах в виде освобождения от транспортного налога, то это обсуждаемо. Поскольку предварительный анализ влияния на региональный бюджет данной меры показал, что риск выпадающих доходов не столь значителен, особенно если учитывать экологический и другие эффекты. Например, появление газовых заправок в Норильске — это также вклад в энергетическую безопасность удаленной территории, куда дизельное топливо доставляется с северным завозом. Газ же находится прямо на территории и может надежно обеспечивать потребителей. Кроме того, на Севере Красноярского края реализуются масштабные экологические проекты, включая крупнейшую Серную программу “Норникеля”, и газ в качестве топлива здесь — не локальная мера, а существенный дополнительный вклад в улучшение состояния окружающей среды».