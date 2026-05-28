Опыт «Норникеля» по созданию инфраструктуры для газомоторного транспорта в Заполярье представлен в Общественной палате Красноярского края

«Программа перехода на газ в качестве топлива, безусловно, может быть постепенной и отрабатываться на первых этапах на каком-то одном виде транспорта. У нас уже есть опыт использования газомоторных автобусов, и постепенно линейку видов транспорта следует расширять. Если говорить о льготах в виде освобождения от транспортного налога, то это обсуждаемо. Поскольку предварительный анализ влияния на региональный бюджет данной меры показал, что риск выпадающих доходов не столь значителен, особенно если учитывать экологический и другие эффекты. Например, появление газовых заправок в Норильске — это также вклад в энергетическую безопасность удаленной территории, куда дизельное топливо доставляется с северным завозом. Газ же находится прямо на территории и может надежно обеспечивать потребителей. Кроме того, на Севере Красноярского края реализуются масштабные экологические проекты, включая крупнейшую Серную программу “Норникеля”, и газ в качестве топлива здесь — не локальная мера, а существенный дополнительный вклад в улучшение состояния окружающей среды».