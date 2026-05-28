Глава ВАРПЭ рассказал о влиянии роста популяции сайры на иваси

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Рост популяции сайры может привести к снижению популяции сардины иваси. Об этом рассказал в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
«В спину иваси дышит сайра. Видим такую перспективу по итогам прошлогоднего промысла японских рыбаков. Иваси и сайра — не самые дружные виды рыб. Увеличение популяции одной рыбы часто приводит к снижению популяции другой», — рассказал он.
По его словам, рыбаки надеются, что «провал» ивасевой путины в 2025 году связан с гидрологическими особенностями. В 2026 году путина начнется немного позже. «Загадывать ее итоговый результат не хочу», — добавил эксперт.
В то же время, в настоящее время рыбохозяйственная наука фиксирует смещение популяции сайры из центральной части Тихого океана, где сейчас осваивается 97% общего мирового ее вылова, на запад, в том числе к исключительной экономической зоне России. «Поэтому перспективы для сайры хорошие», — подчеркнул Зверев.
Полный текст интервью будет опубликован 3 июня в 9:30.