Глава ВАРПЭ рассказал о влиянии роста популяции сайры на иваси

Увеличение популяции одной рыбы часто приводит к снижению другой, сообщил Герман Зверев.

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Рост популяции сайры может привести к снижению популяции сардины иваси. Об этом рассказал в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

«В спину иваси дышит сайра. Видим такую перспективу по итогам прошлогоднего промысла японских рыбаков. Иваси и сайра — не самые дружные виды рыб. Увеличение популяции одной рыбы часто приводит к снижению популяции другой», — рассказал он.

По его словам, рыбаки надеются, что «провал» ивасевой путины в 2025 году связан с гидрологическими особенностями. В 2026 году путина начнется немного позже. «Загадывать ее итоговый результат не хочу», — добавил эксперт.

В то же время, в настоящее время рыбохозяйственная наука фиксирует смещение популяции сайры из центральной части Тихого океана, где сейчас осваивается 97% общего мирового ее вылова, на запад, в том числе к исключительной экономической зоне России. «Поэтому перспективы для сайры хорошие», — подчеркнул Зверев.

О форуме.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

В программе — Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.

Полный текст интервью будет опубликован 3 июня в 9:30.