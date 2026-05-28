Подтёсово станет спортивным центром для юных борцов из разных регионов России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Подтёсово с 29 по 31 мая уже в 13-й раз пройдёт открытый краевой турнир по греко-римской борьбе на призы генерального директора «Норникель — Енисейское речное пароходство» и главы Енисейского округа.
Участие в состязаниях в разных весовых категориях примут юноши 2011−2012 года рождения — всего около полутора сотен спортсменов из Красноярского края, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Томской области. Два дня они будут соревноваться в спортивной школе им. Ф. В. Вольфа.
В завершающий день состязаний ребята смогут попасть на мастер-класс к звёздному гостю — титулованному борцу, олимпийскому чемпиону Асланбеку Хуштову. Спортсмены международного уровня приезжают на турнир в Подтёсово уже несколько лет, чтобы поделиться с юношами профессиональными секретами и оставить автограф на память.
«Для Енисейского пароходства и компании “Норникель” турнир по греко-римской борьбе — это способ организовать яркое, запоминающее спортивное событие для сотрудников и их семей нашего крупнейшего подразделения — Подтесовской ремонтно-эксплуатационной базы флота. Ребята, занимающиеся греко-римской борьбой в Подтесово, благодаря турниру получают возможность посоревноваться со спортсменами из других школ, посетить мастер-класс и пообщаться с олимпийским чемпионом. Надеемся, что это мероприятие позволит всем участникам повысить своё мастерство и поставить новые спортивные цели», — рассказал заместитель генерального директора по персоналу и социальной политике Евгений Мызников.
Добавим, ежегодный открытый краевой турнир по греко-римской борьбе в Подтесово проводится по правилам United World Wrestling. Для участников — это не только шанс завоевать призы, но и возможность выполнить спортивный разряд.