Бюджет Пермского края получил дополнительные 18 млрд рублей за два года

Бюджет Прикамья дополнительно получил за два года 18 млрд рублей, сообщил глава региона.
«Это позволило увеличить финансирование социально значимых мероприятий. Кроме того, Пермскому краю удалось списать 5,7 млрд рублей бюджетных кредитов, а высвободившиеся средства направить на развитие ЖКХ и поддержку участников СВО», — сказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своём ежегодном послании.
По его словам, подходы к управлению финансами изменили так, чтобы каждый рубль в бюджете работал на развитие региона. Муниципалитетам передаются более стабильные источники поступления средств, например, налог на профессиональный доход.
«Рост объёмов федерального финансирования, направляемого в Пермский край, — это показатель не только эффективности межбюджетного взаимодействия, но и качества регионального управления в целом. Когда регион занимает высокие позиции по привлечению федеральных средств, это означает, что выстроена системная работа по подготовке и реализации проектов, способных получить поддержку на федеральном уровне», — уверен депутат Государственной Думы от Пермского края Антон Немкин.
Он отметил важность того, что такие ресурсы не остаются «на бумаге», а превращаются в конкретные результаты: развитие инфраструктуры, модернизацию социальной сферы, благоустройство территорий, запуск новых объектов. Именно это напрямую влияет на качество жизни людей в регионе.
«Умение эффективно использовать инструменты федеральной поддержки сегодня становится одним из ключевых факторов развития субъектов РФ. Для Пермского края это возможность реализовывать более масштабные задачи от транспортных и коммунальных проектов до комплексного обновления городской среды. В конечном счете, речь идет о повышении инвестиционной привлекательности региона и создании условий, при которых жители реально ощущают позитивные изменения в повседневной жизни», — отметил Антон Немкин.
Послание губернатора Дмитрия Махонина отразило единую стратегию развития региона, считает председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих.
«Вместе с итогами мы услышали конкретные управленческие задачи на будущее. В центре внимания по-прежнему остаётся человек и качество его жизни. Благодаря системным изменениям в строительстве социальных объектов Пермский край поднялся с 12-го на 3-е место по инвестиционно-строительному циклу. С 2020 года в Прикамье из ветхого фонда переселили 59 тысяч жителей», — уточнил спикер краевого парламента.
Он отметил своевременность законодательных мер, которые позволили решить кадровую проблему в здравоохранении в 25 территориях. Всего за шесть лет в медицинские учреждения края пришли работать 3000 врачей, фельдшеров и медсестер.
«Единая позиция исполнительной и законодательной власти в развитии промышленности и поддержка производства, в том числе, высокотехнологичных компаний, помогла нарастить объемы собственных товаров на треть, валовый региональный продукт увеличился более чем в два раза, а Пермский край стал одним из лидеров по количеству инновационных компаний. Стратегический подход губернатора и ответственная работа парламента дают реальный результат. Наша общая задача — не сбавлять темп и продолжать работать на благо каждого жителя Прикамья», — резюмировал Валерий Сухих.