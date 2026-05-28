РФ и Таиланд собираются подписать соглашение о сотрудничестве в сфере транспорта

Посол России Евгений Томихин встретился с таиландским заместителем премьер-министра, министром транспорта Пхипхатом Ратчакитпраканом, сообщили в российском диппредставительстве.

БАНГКОК, 28 мая. /ТАСС/. Россия и Таиланд готовятся подписать меморандум о намерениях по сотрудничеству в области транспорта. Об этом сообщило посольство РФ в Бангкоке в своем Telegram-канале.

«Посол России в Таиланде Евгений Томихин встретился с заместителем премьер-министра, министром транспорта Таиланда Пхипхатом Ратчакитпраканом. Обсуждены вопросы дальнейшего укрепления российско-таиландских отношений, а также перспективы расширения двустороннего сотрудничества в транспортной сфере. Особое внимание было уделено подготовке к подписанию меморандума о намерениях по сотрудничеству в области транспорта. Документ призван создать основу для практического взаимодействия, включая обмен опытом, подготовку кадров», — говорится в сообщении.

«Посол также подтвердил готовность российской стороны к участию в проводимых в Таиланде тендерах по модернизации железнодорожной сети королевства. Отдельно обсуждались перспективы сотрудничества в сфере авиационной инфраструктуры и внедрения современных технологических решений в транспортной отрасли. Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам развития экологически чистого водного транспорта и внедрения решений в сфере зеленой логистики, направленных на снижение загрязнения окружающей среды и повышение качества жизни населения», — указали в посольстве.