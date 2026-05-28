«Ведомости»: платформенная экономика достигла 8,5% ВВП России в 2025 году

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Цифровые платформы по итогам 2025 года обеспечили 8,5% ВВП России, а совокупный оборот сектора достиг 18,3 трлн рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ, подготовленное для Ассоциации цифровых платформ.
Согласно документу, за последние четыре года объем платформенной экономики вырос в шесть раз. В 2025 году через маркетплейсы, агрегаторы услуг и классифайды было совершено более 12 млрд заказов.
Собеседник «Ведомостей» отметил, что дальнейшее развитие платформенной экономики требует совершенствования регулирования, логистики, финтеха и новых сервисов, при этом избыточное регулирование может замедлить рост отрасли.