Омским инвесторам сократили сроки бюрократии

В правительстве Омской области подвели промежуточные итоги проекта «Сквозной инвестиционный поток», который по поручению главы региона Виталия Хоценко направлен на сокращение сроков и административных барьеров для инвесторов.
Заместитель председателя правительства Андрей Шпиленко заявил в четверг, 28 мая 2026 года, что была проведена детальная оценка хода реализации проектов с анализом причин отставаний и разработкой мер по их устранению. Основные результаты, по его словам, достигнуты в четырех ключевых направлениях:
Земельно-имущественные процедуры: срок предоставления участка без торгов под крупный проект сократился со 127 до 66 дней (на 48%). Процедура на торгах на областном уровне вместо 202 дней теперь занимает 55.
Разрешительная документация: выдача разрешения на строительство сокращена с 35 до 30 дней. Согласование архитектурно-градостроительного облика стало вдвое быстрее — за 10 дней вместо 23.
Подключение к инженерным сетям: заключение договора с «ОмскВодоканалом» ускорилось на 45% (с 42 до 23 дней). По Омскоблводопроводу срок уменьшился с 66 до 41 дня.
Дорожная инфраструктура: доступ к региональным дорогам обеспечивается за 93 дня вместо прежних 114 (сокращение на 18%).
Как отмечается, улучшения стали возможны благодаря цифровизации услуг, внедрению электронного документооборота и созданию пошаговых алгоритмов для заявителей. Для удобства инвесторов чек-листы и типовые формы документов размещены на инвестиционном портале и у бизнес-объединений. Работа по снижению административной нагрузки на бизнес продолжается.