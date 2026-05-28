Инвестор расширяет производство стройматериалов в Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь побывал на заводе по производству газобетонных блоков автоклавного твердения. Глава региона пообщался с руководством компании «КСМК-Север», обсудил дальнейшее развитие предприятия.
На производственной площадке Юрий Слюсарь оценил действующие мощности завода. Полностью автоматизированное производство с современной системой энергосбережения введено в эксплуатацию в 2019 году. За все время работы выпущено 2,1 млн куб. м продукции.
Из блоков, производимых «КСМК-Север», возводятся мало- и многоэтажные монолитно-каркасные дома, а также промышленные объекты. Продукция поставляется заказчикам не только в Ростовской области, но и востребована в новых регионах, Воронежской, Волгоградской областях и других территориях. Завод представляет собой полностью автоматизированное круглосуточное производство, оснащённое современной системой энергосбережения.
С 2023 года ведётся строительство второй очереди. Стоимость инвестпроекта — 4,2 млрд рублей. После запуска второй очереди общий объём производства вырастет до 740 тысяч кубометров в год, будет создано около 120 новых рабочих мест.
Директор завода рассказал губернатору, что общая строительная готовность второй очереди завода — 50%. Здесь установят импортозамещающее оборудование, произведенное в России и дружественных странах.
Юрий Слюсарь отметил, что предприятие включено в перечень системообразующих предприятий и социально значимых организаций Ростовской области.
«КСМК-Север» — один из крупнейших работодателей и налогоплательщиков Ростовской области. С 2023 по 2025 год предприятие уплатило в виде налогов в бюджеты всех уровней 594,8 млн рублей.
«Такие производства — это заработная плата, это налоги в бюджет, раскрытие большого экономического потенциала Ростовской области», — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.