На энергообъектах в Красноярском крае выявлено более 30 тысяч незаконных подвесов оптоволокна

Красноярские энергетики призывают операторов связи в обязательном порядке обращаться в электросетевую компанию для получения технических условий и заключения договоров. Также энергетики просят жителей Красноярского края быть внимательными к монтажным работам на опорах ЛЭП: если вы заметили, что в населённом пункте проводят монтаж оптоволокна, попросите специалистов предоставить документы на выполнение этих работ или позвоните по телефону +7 (391) 259−37−74 (доб. 3817). По этому же номеру операторам связи нужно обращаться для легализации ВОЛС.