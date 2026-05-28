На энергообъектах в Красноярском крае выявлено более 30 тысяч незаконных подвесов оптоволокна

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты «Россети Сибирь» регулярно проверяют опоры ЛЭП, поскольку самовольное размещение на них оптоволокна негативно влияет на стабильность работы электросетей.
Только с начала 2026 года сотрудники филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» выявили более 30 тысяч опор линий электропередачи (ЛЭП) с незаконными подвесами волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).
«Установка оборудования без учёта допустимой нагрузки на опоры ЛЭП приводит к рискам возникновения технологических нарушений. Несанкционированное вмешательство затрудняет проведение планового обслуживания сетей и увеличивает срок аварийно-восстановительных работ, поскольку посторонние кабели ограничивают доступ персонала к основным элементам сети», — отметил начальник управления эксплуатации корпоративных и технологических автоматизированных систем управления филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» Сергей Варлаков.
В настоящее время по всем установленным фактам незаконного размещения ВОЛС составлены акты. Специалисты филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» ведут претензионную работу. Собственникам линий связи предлагается два варианта: заключить договор с электросетевой компанией, получить допуск и разместить ВОЛС на законных основаниях либо добровольно их демонтировать.
Красноярские энергетики призывают операторов связи в обязательном порядке обращаться в электросетевую компанию для получения технических условий и заключения договоров. Также энергетики просят жителей Красноярского края быть внимательными к монтажным работам на опорах ЛЭП: если вы заметили, что в населённом пункте проводят монтаж оптоволокна, попросите специалистов предоставить документы на выполнение этих работ или позвоните по телефону +7 (391) 259−37−74 (доб. 3817). По этому же номеру операторам связи нужно обращаться для легализации ВОЛС.