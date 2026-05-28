Койтов: при росте цен на продукты могут появится «новые виды деликатесов»

Глава Союза потребителей России Алексей Койтов предположил в беседе с KP.RU, что вскоре на столах россиян могут оказаться новые деликатесы. И дело не в том, что появятся какие-то интересные, народные альтернативы, а в росте цен. Если та же красная икра продолжит дорожать с такой же скоростью — люди попросту перестанут ее покупать.
«при текущей цене ее (красную икру) должны опередить другие деликатесы, ведь та же деликатесная рыба на порядок дешевле, включая осетра (в 2−3 раза дешевле красной икры)», — считает Койтов.
Собеседник KP.RU отметил, что самый заметный рост цен демонстрируют как раз деликатесы из мяса, рыбы и морепродуктов. В то время как овощная и фруктовая экзотика наоборот, становится все более доступной и разнообразной в рознице.
Ранее KP.RU сообщил, что продажи черной икры в России за первые четыре месяца 2026 года упали на 22% в натуральном выражении и на 12% в денежном. Выпуск осетровой икры в январе-марте снизился на 34% до 22,7 тонны.