KP.RU: Только 5% россиян иногда позволяют себе черную икру

Сайт KP.RU провел опрос среди подписчиков и читателей и узнал, какие деликатесы чаще позволяют себе россияне, а какие попадают на столы граждан крайне редко. Оказалось, что только 5% жителей нашей страны хотя бы изредка радуют себя черной икрой. Зато красную икру, несмотря на ее стремительное подорожание, позволяет себе половина населения.
Интересно, что среди деликатесов самыми популярными являются, помимо красной икры (50%), мясные угощения. 27% опрошенных покупают хамон, бастурму и подобные им угощения. 34% хотя бы изредка употребляют мясо деликатесной рыбы — осетра, семгу и другие. 19% россиян потчуют себя деликатесами морского происхождения — крабами, устрицами и тому подобным. Те же 19% угощаются элитными сырами.
А вот экзотические фрукты покупают уже не так часто. Всего 16% опрошенных угощаются маракуйей, питахайей и прочими редкостями, которые сегодня все чаще появляются в сетевой рознице по доступным ценам. То же можно сказать про ягоды, особенно не в сезон. Наиболее же редкими угощениями стали лесные грибы (сморчки, грузди, белые), которые покупают только 11% россиян, и черная икра — 5%, как уже упоминалось.
Ранее KP.RU сообщил, что с января по март 2026 года производство черной икры в России сократилось на 34%.