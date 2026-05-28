Глава ВАРПЭ: Россия выловит незначительные объемы сайры в 2026 году

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Возможные объемы добычи сайры в России по итогам 2026 года будут незначительными для внутреннего рынка. При этом в перспективе не исключены рекордные выловы. Об этом рассказал в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
«Пока ничтожную величину, я не назвал бы ее экономически значимой. Настолько значимой, чтобы всю страну завалить консервами из сайры, как во второй половине 70-х годов прошлого века», — сказал Зверев на вопрос о том, сколько Россия может выловить сайры уже в текущем году.
Он отметил, что перспективы промысла сайры обсуждались в марте текущего года на Дальневосточном научно-промысловом совете. «Технологии промысла для разных видов водных биоресурсов разные: нужно загодя готовить специализированное промысловое оборудование и освежить в памяти рабочие навыки. Рыбохозяйственная наука и бизнес обсуждают возможные перспективы больших подходов сайры и подготовку к промыслу», — рассказал эксперт.
Он напомнил, что возобновление промысла иваси тоже начиналось «со скромных уловов» в 2016—2017 годах — 7 и 17 тыс. тонн, рекорды начались в 2020 году.
По данным ВАРПЭ, максимальный в новейшей истории вылов сайры в мире пришелся на 2014 год: 610 тыс. тонн. По итогам 2022 года этот показатель рухнул в 6 раз, до 99 тыс. тонн. Россия добывала значительные объемы этой рыбы — от 60 до 120 тыс. тонн в год в 1985—1994, 2001−2008 и 2011−2014 гг. К 2021 году этот показатель рухнул до 615 тонн, а в 2022 году российские рыбаки не вели промысел ввиду того, что сайра полностью ушла с российских берегов, а основные ее скопления концентрировались в отдаленных районах.
