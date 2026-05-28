Глава ВАРПЭ: Россия выловит незначительные объемы сайры в 2026 году

По данным ВАРПЭ, максимальный в новейшей истории вылов сайры в мире пришелся на 2014 год: 610 тыс. тонн. По итогам 2022 года этот показатель рухнул в 6 раз, до 99 тыс. тонн. Россия добывала значительные объемы этой рыбы — от 60 до 120 тыс. тонн в год в 1985—1994, 2001−2008 и 2011−2014 гг. К 2021 году этот показатель рухнул до 615 тонн, а в 2022 году российские рыбаки не вели промысел ввиду того, что сайра полностью ушла с российских берегов, а основные ее скопления концентрировались в отдаленных районах.