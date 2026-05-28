В частном секторе Челябинска возле озера Смолино хотят построить высотки

Компания планирует возвести два дома высотой 7 и 9 этажей, хотя изначально участок был предназначен для малоэтажной застройки (до трёх этажей). Конфликт длится несколько лет: жители опасаются транспортного коллапса и регулярных подтоплений из-за близости к озеру, а также ссылаются на запрет гидрогеологов строить выше четырёх этажей в этом районе. Однако последний суд признал документацию застройщика законной.