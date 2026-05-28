«Агроэкспорт»: Россия обновила рекорд по экспорту продукции АПК в Казахстан

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Россия в первом квартале 2026 года обновила рекорд по поставкам продукции АПК в Казахстан — экспорт достиг 2,4 млн тонн на $1 млрд, сообщили ТАСС в федеральном центре «Агроэкспорт».
«Согласно оценкам экспертов, за январь — март 2026 года Россия поставила в Казахстан 2,4 млн тонн продукции АПК на $1 млрд. В прошлом году за этот же период времени экспорт составлял около 1,6 млн тонн на сумму около $790 млн. Таким образом, российский экспорт в Казахстан вырос в 1,5 раза в натуральном выражении и на 28% — в стоимостном. В 2026 году российский экспорт продукции АПК в Казахстан обновил исторический максимум как по весу, так и по деньгам», — говорится в сообщении.
В пятерку видов продукции АПК, экспортируемых из России в Казахстан, входят пшеница (поставки превысили $105 млн), сахар (более $89 млн), мучные кондитерские изделия (около $80 млн), подсолнечное масло (более $72 млн), шоколадные кондитерские изделия (около $69 млн).
Среди лидеров роста экспортной выручки от поставок продукции из России в Казахстан в «Агроэкспорте» выделяют овес (с $20 тыс. до $1,7 млн), кукурузу (с $675 тыс. до $26 млн), рапсовое масло (с $6 тыс. до $200 тыс.), гречиху (с $135 тыс. до $1 млн) и пшеницу (с $15,5 млн до $105 млн). Кроме того, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года заметно увеличились поставки отрубей (в 4,7 раза), семян льна (в 4 раза), ржи (в 2,8 раза), крахмала и инулина (в 2 раза).