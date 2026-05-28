Инвестиции и туризм: МИД РФ о покупке россиянами жилья в Беларуси

«Этот вопрос не находится в повестке наших дискуссий. Собственно, пока достоверной статистики на этот счет нет», — рассказал он агентству РИА Новости.
Дипломат отметил, что если россияне покупают недвижимость на территории Беларуси, то эту тенденцию «стоит рассматривать в качестве естественной на фоне системного развития интеграционных процессов».
Полищук также не исключает, что покупка недвижимости может совершаться и в инвестиционных целях, а также в контексте туризма.
По данным руководителя департамента, по итогам прошлого года туристический поток из России в Беларусь увеличился на 30% по сравнению с 2024 годом и составил 906 тысяч поездок.
«С учетом динамичного развития транспортного сообщения внутри Союзного государства, этот тренд будет только нарастать», — считает представитель МИД России.