Около трети опрошенных переплачивали при самостоятельном ремонте

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Около трети (32%) опрошенных жителей России теряли от 15 до 50 тыс. рублей из-за ошибок во время ремонта своими руками. Об этом сказано в исследовании онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру», текст которого имеется в распоряжении ТАСС.
«Более половины россиян хотя бы раз сталкивались с перерасходом бюджета при самостоятельном ремонте или сборке мебели. Чаще всего стоимость ремонта выходила за запланированный бюджет на сумму от 1 тыс. до 5 тыс. рублей — так ответили 53% опрошенных. Еще 32% теряли от 15 тыс. до 50 тыс. рублей, 9% — до 1 тыс. рублей, 4% — более 50 тыс. рублей. Переплату от 5 тыс. до 15 тыс. рублей отметили 2% респондентов», — говорится в исследовании.
Так, 56% респондентов сталкивались с переплатой во время ремонта. Наиболее частая причина (62%) — ошибки при расчете необходимого количества строительных материалов: обоев, плитки, краски, штукатурки, клея и других позиций. На втором месте (44%) оказалось использование неоригинальных расходных материалов, среди которых сверла, диски, биты и насадки. Также россияне переплачивали за неправильный подбор сантехники (34%), крепежа (33%), мебели для сборки (22%), электроинструмента (19%) и напольных покрытий (18%).
По данным опроса, 53% респондентов делают ремонт раз в 3−5 лет, 18% — раз в 2 года, 14% — раз в год, 7% — чаще одного раза в год. 8% предпочитают пользоваться услугами подрядчиков. Кроме того, 88% участников опроса самостоятельно собирают мебель: чаще всего раз в три-пять лет (39%), а также раз в год (19%) или раз в два года (18%).
Как рассказали аналитики, 60% респондентов хотя бы раз получали мелкую бытовую травму из-за неосторожного обращения с инструментом. 49% опрошенных отметили, что всегда изучают инструкцию перед началом ремонтных и сборочных работ. В качестве наиболее полезного формата 79% выделили подробные текстовые рекомендации с картинками. Короткие видеоинструкции в карточке товара считают эффективными 69% опрошенных, чек-листы в приложении для расчета материалов и безопасности — 47%, онлайн-чат с мастером — 41%.
В опросе приняли участие 1 тыс. россиян.