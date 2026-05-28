В Омской области снизилось промышленное производство

Индекс промышленного производства в январе — апреле 2026 года по сравнению с соответствующим периодом 2025 года составил 98,0% под влиянием нисходящей динамики в обрабатывающем секторе (-2,5%) и отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений (-1,2%).

Источник: Пресс-служба губернатора Пермского края

Сокращение отмечалось в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, прочих транспортных средств и оборудования, металлургических изделий, резиновых и пластмассовых изделий, машин и оборудования, прочей неметаллической минеральной продукции, нефтепродуктов. При этом увеличился выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, электрического оборудования, химических веществ и химических продуктов, напитков и пищевых продуктов, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, объем услуг по ремонту и монтажу машин и оборудования.

Рост производства также наблюдался в сырьевом секторе (+19,5%), в энергетике, тепло- и газоснабжении (+7,5%). Выработка пара и горячей воды увеличилась на 8,7%.