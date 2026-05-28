В Омской области снизилось промышленное производство

Сокращение отмечалось в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, прочих транспортных средств и оборудования, металлургических изделий, резиновых и пластмассовых изделий, машин и оборудования, прочей неметаллической минеральной продукции, нефтепродуктов. При этом увеличился выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, электрического оборудования, химических веществ и химических продуктов, напитков и пищевых продуктов, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, объем услуг по ремонту и монтажу машин и оборудования.