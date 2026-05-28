Назаровская ГРЭС устанавливает систему автоматического контроля выбросов на дымовой трубе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В 2026 году программа повышения экологической эффективности Назаровской ГРЭС переходит в практическую фазу. На станции начались работы по оснащению дымовой трубы № 2 системой автоматического контроля выбросов (САКВ). Такие системы онлайн мониторинга установлены на всех красноярских ТЭЦ. Это один из ключевых этапов модернизации, направленный на повышение точности и прозрачности производственного экологического контроля.
В настоящий момент энергетики Назаровской ГРЭС готовят площадку для монтажа специального оборудования — прокладывают кабельные связи к месту установки блок-бокса с газоаналитическим оборудованием. Сам блок-бокс с оборудованием САКВ находится на завершающей стадии сборки на производственной площадке подрядной организации. Его поставка на станцию ожидается в начале июня, после чего специалисты приступят к основному монтажу и пусконаладочным работам.
Система автоматического контроля выбросов позволит в непрерывном режиме измерять и учитывать показатели выбросов на дымовых трубах Назаровской ГРЭС. Данные будут фиксироваться автоматически и передаваться в Росприроднадзор. Для предприятия САКВ станет дополнительным инструментом технологического и экологического контроля, а для надзорных органов — источником объективной информации о работе оборудования.
«Установка системы автоматического контроля выбросов — важный этап не только с точки зрения выполнения экологических требований, но и с точки зрения открытости работы предприятия. Мы последовательно переходим от проектной подготовки к практической реализации программы. При этом все работы выполняются на действующей станции, которая продолжает нести тепловую и электрическую нагрузку в полном объеме. Поэтому каждый этап модернизации тщательно синхронизирован еще и с производственными и ремонтными графиками», — отметил генеральный директор Назаровской ГРЭС Дмитрий Морозов.
Помимо установки САКВ на дымовой трубе № 2, в 2026 году запланированы работы по модернизации газоочистного оборудования энергоблока № 2, а также обновление на центральном пылезаводе энергоблока № 7.
Напомним, программа экологической модернизации Назаровской ГРЭС рассчитана до 2031 года. Общий объем инвестиций составит около 3,3 млрд рублей. Ожидаемый экологический эффект — снижение выбросов взвешенных частиц на 47,2%.