Строительство ледоколов «Чукотка» и «Ленинград» идет с опережением графика

Оба судна строят на Балтийском заводе.

Источник: Комсомольская правда

Атомоходы проекта 22220, которые возводят на Балтийском заводе в Петербурге, готовы раньше намеченных сроков. Об этом рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев в интервью газете «Страна Росатом». По его словам, фактическая готовность ледокола «Чукотка» превысила плановую: 85,5% вместо 85,1%. Второй корабль — «Ленинград» — готов на 31,45% при плане 30,05%.

До конца мая строители собираются начать ключевой этап — загрузку ядерного топлива на «Чукотку». Эту операцию планируют полностью завершить в июне. На «Ленинград» в ближайшее время должны привезти первый реактор РИТМ-200.

Всего на Балтийском заводе сейчас строят три ледокола этого проекта. Третий называется «Сталинград», его заложили в ноябре прошлого года. Работы на нем идут по плану, без отставаний.

Кстати, в кассах петербургского метро на днях начали продавать специальный жетон. Лимитированную партию выпустили к 170-летию Балтийского завода. Метрополитен предупредил, что количество экземпляров ограничено, поэтому жетоны могут быстро разойтись.

Биография Алексея Лихачева
