Стоимость гарантированных услуг по погребению в Омске выросла почти вдвое

Изменения цен на ритуальные услуги в Омске происходят на фоне общей тенденции к удорожанию похорон в регионе. По итогам 2024 года Омская область заняла первое место в Сибирском федеральном округе по средней стоимости организации похорон. Ранее, в 2025 году, стоимость рытья могил в городе уже увеличивалась в два раза. Также наблюдался рост цен на оформление сопроводительной документации.