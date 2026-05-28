Стоимость гарантированных услуг по погребению в Омске выросла почти вдвое

Администрация города Омска утвердила новые тарифы на услуги по погребению, предоставляемые бюджетным учреждением «Комбинат специальных услуг». Согласно внесенным изменениям в постановление мэрии, стоимость гарантированного перечня ритуальных услуг возросла с 4 000 до 7 793,48 рубля.
Таким образом, цена базового пакета, включающего оформление документов, предоставление гроба, катафалка и копку могилы, увеличилась почти на 3 800 рублей. Решение о корректировке тарифов принято в связи с ростом расходов на материалы, топливо и оплату труда сотрудников предприятия.
Изменения цен на ритуальные услуги в Омске происходят на фоне общей тенденции к удорожанию похорон в регионе. По итогам 2024 года Омская область заняла первое место в Сибирском федеральном округе по средней стоимости организации похорон. Ранее, в 2025 году, стоимость рытья могил в городе уже увеличивалась в два раза. Также наблюдался рост цен на оформление сопроводительной документации.
Специалисты отмечают, что новый тариф касается только услуг, входящих в гарантированный государством перечень. Граждане вправе выбирать дополнительные ритуальные принадлежности и услуги частных агентств, стоимость которых регулируется рыночными механизмами.
Для получения услуг по новому тарифу родственникам умершего необходимо обратиться в МКУ «Комбинат специальных услуг» или в МФЦ. Важно помнить: навязывание дополнительных платных услуг при оформлении захоронения запрещено законом.