На Ванкорском месторождении введено в эксплуатацию новое российское оборудование

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «РН-Ванкор» (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть») ввёл в эксплуатацию на Ванкорском месторождении установку раннего предварительного сброса воды (УРПСВ).
Новое российское оборудование разработано и внедрено специалистами корпоративного научного института в Уфе и инженерами «РН-Ванкор».
Это уже второй подобный комплекс на Ванкорском месторождении, установленный вблизи группы кустовых площадок. Отделение пластовой воды от продукции скважин, ее очистка от примесей и дальнейшая закачка в пласт производится в непосредственной близости от места добычи. Благодаря этому снижается нагрузка на системы нефтесборных трубопроводов, перекачки и на установки подготовки нефти.
Первая установка такого типа запущена в 2023 году — как часть инновационного подхода по внедрению модульных масштабируемых решений на производственных объектах «РН-Ванкор». За два года УРПСВ-1 осуществила отделение более 8 млн м3 пластовой воды с ее последующей закачкой в пласт.
В ближайшие несколько лет планируется строительство установок такого типа на Ванкорском, Тагульском и Лодочном месторождениях.
Новое УРПСВ российского производства позволит уже в этом году направить по технологии замкнутого цикла на вторичное использование свыше 5 млн м3 воды, повысив экологические показатели производства.
По сравнению с более мощными аналогами новые установки раннего сброса — автономные и малогабаритные. Для их работы достаточно гидравлической энергии, передаваемой от фонда скважин — процесс отделения «свободной» воды из газожидкостной смеси происходит без применения сложного дорогостоящего оборудования и дополнительных затрат энергии.
«РН-Ванкор» в своей производственной деятельности реализует концепцию замкнутого цикла и вторичного использования ресурсов. С самого начала эксплуатации месторождений Ванкорского кластера пластовые воды после очистки направляются на повторное использование в системе поддержания пластового давления, что позволило полностью отказаться от забора воды для этих целей из внешних источников.