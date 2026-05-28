Экономист рассказала волгоградцам, как выгоднее копить деньги

— Большинство горожан и сейчас придерживается мнения о том, что недвижимость — самая надежная инвестиция, и поспорить с этим сложно, — подтверждает заведующая кафедрой финансов, учета и экономической безопасности ВолГУ Наталья Горшкова. — Правда, сейчас не купить жилье, а именно инвестировать в него может далеко не каждый, ведь квартиры значительно выросли в цене, как, собственно, и ставки по ипотеке. Справедливости ради нужно сказать, что как-то раз я лично для себя сделала расчет — куда было бы выгоднее вложить деньги? Допустим, если бы десять лет назад у меня было бы два миллиона рублей, я могла бы купить на них однокомнатную квартиру и сдавать ее в аренду. При этом платить налоги, оплачивать страховку, так как при сдаче существуют достаточно высокие риски. Второй вариант — положить деньги на депозитный вклад. Причем, расчет депозитного дохода я проводила, исходя из уровня доходности в тот или иной год. В начале своих расчетов я была уверена, что купить квартиру — значительно выгоднее. Но каково же было мое удивление, когда я поняла, что в случае с приобретением жилья моя выгода составила бы всего 150 тысяч рублей!