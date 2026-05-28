Россияне бросились скупать наличные доллары на фоне дешевого курса

Россияне активнее покупают наличные доллары на фоне укрепления рубля и приближения сезона отпусков. О причинах повышенного спроса агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова.
По словам эксперта, интерес к валюте объясняется сразу несколькими факторами. Один из главных — подготовка к зарубежным поездкам. Из-за ограничений в работе российских банковских карт за границей многие туристы предпочитают брать с собой наличную валюту.
Дополнительный интерес к доллару вызвало снижение ставок по рублевым вкладам. Кроме того, на настроения россиян повлияло возобновление операций Минфина в рамках бюджетного правила, которое, как считают некоторые участники рынка, может привести к ослаблению рубля в будущем.
Горбунова отметила, что курс доллара временно снижался до 70,95 рубля. На фоне такого уровня многие граждане решили воспользоваться моментом и купить валюту.
Укрепление рубля эксперт связала с высокими ценами на нефть, превышением экспорта над импортом и сохранением высокой ключевой ставки Центробанка.
Эксперт предупредила, что в условиях дефицита банки могут увеличить разницу между курсом покупки и продажи валюты. В такой ситуации покупка долларов ради быстрого заработка становится менее выгодной.
При этом Горбунова считает, что причин для паники нет. По ее словам, дефицит наличной валюты носит временный характер. Она рекомендовала покупать доллары постепенно, чтобы снизить риски из-за колебаний курса.
Для долгосрочных сбережений, по мнению эксперта, рублевые инструменты по-прежнему выглядят привлекательнее. Речь идет о банковских вкладах, ОФЗ, корпоративных облигациях и фондах денежного рынка, которые сейчас способны приносить доход выше уровня инфляции.
Читайте также: Экс-премьер Украины отдал мошенникам миллионы под видом проверки СБУ.