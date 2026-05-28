Ассоциация перевозчиков сказала белорусам, почему такси не может стоить дешево

Стало известно, почему такси не может стоить дешево. О ценах глава Ассоциации профессиональных перевозчиков Екатерина Станкевич рассказала в эфире телеканала «Беларусь 1».
По ее словам, тарифы на такси должны покрывать обслуживание транспортного средства, зарплату водителей и исполнение обязательств фирмы перед государством, которое создает инфраструктуру.
Специалист обратила внимание на то, что в часы пик растет количество запросов на предоставление транспорта. И добавила, что за счет программного обеспечение (агрегатора или диспетчера автомобильных перевозок. — Ред.) тарифы могут регулироваться, исходя из соотношения спроса и предложения. И в обычное время, когда запросов меньше, тарифы другие.
— Однако они должны покрывать главные составляющие, — подчеркнула председатель ассоциации.
Согласно данным Министерства транспорта и коммуникаций, только в 2025 году в Беларуси было совершено около 116 миллионов поездок на такси.
Напомним, ранее МАРТ и крупные службы такси договорились не повышать цены на такси в непогоду.
