«Яндекс» стал главным претендентом на покупку сервиса «Островок»

«Яндекс» вышел в число основных претендентов на покупку сервиса онлайн-бронирования отелей «Островок», сообщили источники «Ъ» на рынке. По их данным, из переговоров уже вышли «Авито» и «Суточно.ру», а владельцы актива рассчитывают выручить за него около 20 млрд руб., тогда как потенциальный покупатель ориентируется на сумму не выше 15 млрд руб.