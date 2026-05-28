Казахстан не ведет переговоры о выкупе активов ЛУКОЙЛа

США в октябре 2025 года ввели санкции против ЛУКОЙЛа, «Роснефти» и их дочерних структур. В ноябре «Казмунайгаз» начал переговоры по поводу активов ЛУКОЙЛа в Казахстане. В феврале 2026-го Казахстан направил в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США предложение о покупке доли российской компании в проектах на своей территории. В «Казмунайгазе» уточняли, что этот вопрос должны рассматривать власти страны, а не сама компания.